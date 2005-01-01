Юнкер озвучил намерения лидеров G7 в отношении России

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что лидеры G7 намерены поддерживать отношения с Россией.

По его словам, лидеры будут работать над возобновлением отношений с Россией.

«Мы собираемся делать [это]», – сказал Юнкер, передает РИА «Новости». «Я рассчитываю, что мы это обсудим», – добавил он.

Глава ЕК также заявил, что Россия «нарушала международное право, аннексировав Крым».

Ранее председатель Совета ЕС Дональд Туск заявил, что формат G7 стоит оставить в прежнем варианте, без возвращения в него России.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». В Кремле ответили на приглашение Трампа.