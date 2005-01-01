Стало известно о желании украинских радикалов заживо сжечь Януковича

Экс-руководитель службы безопасности бывшего президента Украины Виктора Януковича Владимир Павленко заявил на заседании Оболонского районного суда в Киеве по делу о госизмене, что радикалы в 2014 году в Харькове планировали заживо сжечь Януковича.

«Мне от сотрудников СБУ поступила информация, что в Харьков прибыли радикалы», – передает РИА «Новости» заявление Павленко.

По его словам, у Януковича в феврале 2014 года в графике был запланирован визит в Харьков на съезд Партии регионов. В это же время две группы планировали убийство президента. Они были из числа представителей националистической партии «Свобода» и их сторонников.

«Если покушение первой группы будет неудачным, а планировалось убийство президента из огнестрельного оружия <...>, то при выводе президента охраной вторая группа планировала либо его застрелить, либо при выезде кортежа забросать его коктейлями Молотова и заживо сжечь», – сказал Павленко, добавив, что после поступления этой информации визит на съезд был отменен.

Янукович ранее заявил, что по дороге из Киева в Харьков в феврале 2014 года его машину обстреляли из пневматического оружия.

Напомним, 4 мая экс-руководитель спецподразделения личной охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича Дмитрий Иванцов подтвердил на заседании суда информацию о нападении на президентский кортеж по пути в Харьков в феврале 2014 года.