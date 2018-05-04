Свидетель подтвердил факт обстрела кортежа Януковича

Экс-руководитель спецподразделения личной охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича Дмитрий Иванцов подтвердил на заседании суда информацию о нападении на президентский кортеж по пути в Харьков в феврале 2014 года.

Янукович ранее заявил, что по дороге из Киева в Харьков в феврале 2014 года его машину обстреляли из пневматического оружия. Печерский районный суд Киева отказался обязать Генпрокуратуру признать экс-президента Украины Виктора Януковича потерпевшим по делу о покушении на него в 2014 году.

«Во время нашего движения, скорость была не большая, по нам был открыт огонь... было много выстрелов, повреждено три автомобиля», – передает РИА «Новости» слова Иванцова, уточнившего, что нападение произошло на границе Черкасской и Полтавской областей.



По его словам, в целях безопасности было решено, что Янукович полетит в Харьков вертолетом. Иванцов отметил, что нападение произошло на кортеж под Киевом, когда личная охрана экс-президента выехала вслед за Януковичем в командировку в Харьков на съезд Партии регионов. Он вспомнил также, что эта поездка была запланирована в графике Януковича на 22 февраля 2014 года.



Свидетель подтвердил, что на кортежи Януковича и его охрану были осуществлены несколько покушений, первое произошло 20 февраля 2014 года. Иванцов рассказал, что в целях безопасности маршруты экс-президента постоянно менялись, а официальные автомобили с мигалками не использовались.

Он рассказал также, что подразделение, которое он возглавлял, сопровождало Януковича из Харькова в Крым, а далее на территорию России, куда они «убыли морским путем».



«Лично я участвовал в нескольких операциях по задержанию лиц, которые угрожали президенту по телефону, хотя это и не входило в мои функциональные обязанности», – заявил Иванцов.