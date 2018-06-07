Меркель высказалась о сроках создания единой армии Евросоюза

Проект создания единой армии Евросоюза потребует много времени, этот процесс будет идти очень медленными темпами, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на форуме по вопросам развития Европы.

«Создание европейской армии как таковой будет идти медленными темпами», – передает ее слова ТАСС.

По ее словам, речь идет об «общей стратегической культуре», и в этом в Европе «сделали огромный шаг вперед».

«Мы стоим у истоков структурированного сотрудничества в сфере обороны», – сказала она. Меркель указала на то, что в Евросоюзе есть принципиальная готовность «унифицирования разных военных систем».

Также она поддержала предложения президента Франции Эммануэля Макрона, который высказался за укрепление сотрудничества в военной области.

«Мы должны иметь единые силы быстрого реагирования, которые могли бы действовать, в этом должна участвовать и Германия», – сказала она.

Также она подчеркнула необходимость «значительного повышения» расходов на оборону. По ее словам, мало кто поймет позицию, когда у Польши расходы на оборону достигают 2% от ВВП, а Германия говорит, что никогда не повысит их до такого уровня.

«Мы должны взять этот вопрос под контроль», – подытожила она.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о намеке Меркель на возможность создания «нового НАТО» – без США.