Путин призвал к «фильтрации» отдельных тем «Эха Москвы»

Финансирование «Эха Москвы» Газпромом свидетельствует о свободе прессы в стране, хотя некоторые темы этой радиостанции «требуют фильтрации», заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Я согласен, очень многие вещи требуют внимательной фильтрации, которые там (на радиостанции «Эхо Москвы», – прим. ВЗГЛЯД) пропагандируются», – циирует Путина ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, когда Газпром прекратит финансировать «Эхо Москвы», глава российского государства заметил, что «Газпром действительно финансирует эту компанию и не вмешивается в редакционную политику».

«Это в том числе свидетельствует о том, что мы уделяем внимание тому, что называется свободой прессы», – подчеркнул Путин.

Напомним, в апреле главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что новые санкции со стороны США могут коснуться радиостанции и ее сотрудников. Это может произойти потому что под санкции попал председатель Газпромбанка, формально являющегося владельцем «Газпром Медиа», владеющего 65% «Эхо Москвы».