Венедиктов не исключил попадания «Эха Москвы» под санкции США

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что новые санкции со стороны США могут коснуться радиостанции и ее сотрудников.

«Я разговариваю с международными адвокатами. Мы пока попадаем в ситуацию: «могут». То есть сразу, как только господин (глава Газпромбанка Андрей – прим. ВЗГЛЯД) Акимов встал в этом списке SDN – сразу мы стали: «могут». Можем попасть под те или иные ограничения», – заявил Венедиктов в эфире радиостанции, отвечая на вопрос, попали ли сотрудники «Эха Москвы» под новые санкции США.

Он также пояснил, схему, по которой радиостанция может оказаться в санкционном списке. «Попал под санкции председатель Газпромбанка. Газпромбанк формально является владельцем «Газпром Медиа». «Газпром Медиа» держит 65% «Эхо Москвы». Это правда. И в этом смысле ядовитость наша или токсичность наша, я вас уверяю, что она тоже будет в том или ином виде», – заявил Венедиктов.

Напомним, на прошлой неделе минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний.

Тем временем в Германии заявили, что американские санкции, введенные против России за «злонамеренные действия по всему миру», обернутся тройной пользой для Москвы.