Следствие на Украине подтвердило непричастность российских спецслужб к покушению на участников силовой операции в Донбассе Адама Осмаева и Амину Окуеву, сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры Киева Дмитрий Величко.

Величко сообщил, что «заявления политиков (о «российском следе») во время досудебного расследования не подтвердились», передает ТАСС со ссылкой на УНИАН.

Из обвинительного акта, представленного в Подольском районном суде Киева, следует, что обвиняемый в организации покушения Артур Демисултанов действовал по причине личного «неприязненного, враждебного отношения» к Осмаеву и Окуевой.

«Будучи осведомленным о публичной, общественной, патриотической деятельности Осмаева и Окуевой, которые активно выступали против политики руководства Российской Федерации и Чеченской Республики, принимали активное участие в проведении антитеррористической операции по урегулированию вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей, (Демисултанов) решил совершить их убийство, для чего разработал детальный план преступления», – говорится в обвинении.

На вопрос о том, почему в акте не говорится о причастности к покушению «некоторых лидеров России», замначальник отдела киевской прокуратуры подчеркнул, что заявления украинских политиков не подтвердились.

Напомним, нападение на чеченских «защитников Украины» – командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве объяснили «агрессией России».

Однако глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за нападением на Осмаева и Окуеву стоят украинские спецслужбы.