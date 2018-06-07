Катар отверг угрозы Саудовской Аравии из-за С-400

Посол Катара в России Фахад Мохамед Аль-Аттыйя заявил, что Доха полностью отвергает угрозы Саудовской Аравии по поводу покупки ЗРК С-400 у Москвы.

Катар считает подобные угрозы вмешательством в дела Дохи и Москвы, передает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел Катара Мухаммед Аль Тани отверг угрозы военных действий со стороны Саудовской Аравии в связи с планами Дохи приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400.

В начале июня король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо, в котором заявил о готовности Эр-Рияда начать военную операцию против Катара, если тот закупит российские зенитные ракетные комплексы С-400.

В письме саудовского короля выражается глубокая обеспокоенность в связи с переговорами, которые идут между Дохой и Москвой. Он полагает, что С-400 на территории Катара будут влиять на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии, и отмечает, что возникает риск эскалации.