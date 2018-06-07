Глава МИД Армении пригласил Лаврова в Ереван

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова посетить Ереван.

С таким предложением Мнацаканян обратился к Лаврову в четверг по итогам переговоров в Москве.

«Ждем Вас в Ереване», – передает ТАСС слова главы МИД Армении. Мнацаканян.

Глава российского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, отметил, что Россия в отношениях с Арменией исходит из заявлений премьер-министра страны Никола Пашиняна о союзничестве с Москвой.

«Решение об участии Нагорного Карабаха в диалоге по урегулированию могут принять лишь совместно Армения и Азербайджан, Россия будет его уважать», – сказал глава МИД России.

Напомним, 14 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян по прибытии в Сочи выразил уверенность, что отношения между Россией и Арменией будут более братскими, призвав российских бизнесменов вкладывать в Армению инвестиции.