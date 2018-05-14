Пашинян: Отношения России и Армении будут более братскими

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по прибытию в Сочи выразил уверенность, что отношения между Россией и Арменией будут более братскими, призвав российских бизнесменов вкладывать в Армению инвестиции.

«Это новая Армения, где каждая инвестиция будет защищена», – передает ТАСС слова Пашиняна со ссылкой на Арменпресс.

«И я убежден, что наши встречи (с президентом России Владимиром Путиным) будут эффективными. Следовательно, Боже храни Российскую Федерацию, Боже храни Республику Армения, да здравствует армяно-российская дружба», – заявил Пашинян, находясь в армянской церкви Святого Саркиса в Адлере.

В минувшую пятницу Пашинян пообещал улучшить отношения Еревана и Москвы.