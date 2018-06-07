В МИД сообщили о начале подготовки встречи Лаврова и Помпео

Вопрос о встрече руководителя МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео прорабатывается, сообщили в министерстве иностранных дел России.

«Такая возможность имеется, вопрос прорабатывается», – сообщил источник в МИД, передает РИА «Новости».

Речь идет о возможной встрече Лаврова и Помпео в августе в Сингапуре во время регионального форума АСЕАН.

В конце мая Лавров общался с Помпео по телефону, они обсудили ситуацию в Сирии и Украине, а также двусторонние отношения.