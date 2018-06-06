Грузинский дизайнер создал сапоги из российских паспортов

Созданный грузинским дизайнером Демной Гвасалией бренд Vetements представил модель сапог с принтом в виде обложки российского загранпаспорта.

Фотография сапог из российских паспортов опубликована в Instagram. На снимке видно, что остроносая обувь на шпильке сделана из ярко-алого материала – в тон обложки документа, на изделие нанесен паттерн с гербами России, причем один из двуглавых орлов оказался у самой подошвы.

Публикация от VETEMENTS (@vetements_official) 6 Июн 2018 в 6:25 PDT

Замысел дизайнера оценили далеко не все. Некоторые задались вопросом о том, почему дизайнер не стал использовать в качестве основы грузинский паспорт.

«Лучше бы гамбургеры из галстуков выпускать начал. Для Грузии гораздо актуальнее», – написал интернет-пользователь с ником Нормальный Герой, напомнив об известном эпизоде с Михаилом Саакашвили.

В 2015 году Гвасалия стал креативным директором французского модного дома Balenciaga.