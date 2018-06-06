Грузинский дизайнер создал сапоги из российских паспортов

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7 июня, четверг  |  Последнее обновление — 03:41  |  vz.ru
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Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
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Почему нельзя оскорблять Путина

Институт президентской власти является одним из важнейших в РоссииФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Призыв ввести ответственность СМИ за оскорбление высших должностных лиц, с которым на заседании Госдумы выступил Владимир Жириновский, нашел отклик у руководителя нижней палаты Вячеслава Володина – спикер поручил изучить европейское законодательство на эту тему. Нужно ли у нас принимать отдельный закон о защите чести и достоинства президента и что именно он будет охранять? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Снабжает ли Украина оружием сирийских боевиков

Утверждается, что порт Октябрьск стол точкой отправки тяжелых вооружений на Ближний ВостокФото: ZUMA/Global Look Press
Ряд информационных ресурсов «разгоняют» скандал о снабжении сирийских боевиков через порты Одессы и Николаева. К этой новостной «сенсации» есть ряд вопросов. Тем не менее отнестись к ней нужно со всей серьезностью: в описанной схеме нет ничего невозможного, более того, она рифмуется с арестом Бориса Германа, которого в СБУ называют «заказчиком убийства Бабченко». Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Станет ли призрак Австрийской империи нашим союзником в Европе

Егор Холмогоров, Публицист
По оценке ведущих российских геополитиков, ось «Москва – Вена», как её называли, «союз двуглавых орлов», была одной из доминирующих геополитических реальностей в Европе с конца XV по середину XIX века. Но так было до поры до времени. Подробности...
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Как Пушкин победил на дуэли Троцкого

Владимир Можегов, публицист
«Пушкин ослепительно воскресает». Прославление большевиками поэта, которого Маяковский в стихах грозил поставить к стенке, станет знаком окончательного «перерождения» большевизма из культурного погрома первых революционных лет в нечто совсем непохожее. Подробности...

Скорость и хайп превыше здравого смысла и журналистской этики

Александр Серавин, Директор исследовательских программ экспертной группы «PieR»
В соцсетях пошли вбросы по поводу пресловутого расследования «Новой газеты», в котором утверждалось, что президентские выборы якобы изобиловали нарушениями. Проблемы у «Новой» начинаются внутри самой их выборки. Смотрите сами. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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          Грузинский дизайнер создал сапоги из российских паспортов

          7 июня 2018, 03:08

          Текст: Антон Никитин

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          Созданный грузинским дизайнером Демной Гвасалией бренд Vetements представил модель сапог с принтом в виде обложки российского загранпаспорта.

          Фотография сапог из российских паспортов опубликована в Instagram. На снимке видно, что остроносая обувь на шпильке сделана из ярко-алого материала – в тон обложки документа, на изделие нанесен паттерн с гербами России, причем один из двуглавых орлов оказался у самой подошвы.

          Замысел дизайнера оценили далеко не все. Некоторые задались вопросом о том, почему дизайнер не стал использовать в качестве основы грузинский паспорт.

          «Лучше бы гамбургеры из галстуков выпускать начал. Для Грузии гораздо актуальнее», – написал интернет-пользователь с ником Нормальный Герой, напомнив об известном эпизоде с Михаилом Саакашвили.

          В 2015 году Гвасалия стал креативным директором французского модного дома Balenciaga.


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