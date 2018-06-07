«Лаборатория Касперского» обжаловала решение суда в США

Разработчик антивирусных решений «Лаборатория Касперского» в среду подал апелляцию на решение суда федерального округа Колумбия, отклонившего иски об отмене запрета, введенного американскими властями на программное обеспечение и сервисы компании.

В суде Вашингтона 30 мая объяснили решение отклонить иски «Лаборатории Касперского» «недостатком оснований», передает ТАСС.

Напомним, американский суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» о незаконности запрета использования продукции российской компании в госучреждениях США.

Отметим, американские чиновники заявляли, что не могут отказаться от программного обеспечения «Лаборатории Касперского», так как оно «слишком глубоко» внедрено в компьютерную инфраструктуру государственных учреждений.