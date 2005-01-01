Адвокат Трампа рассказал, как Ким Чен Ын «на коленях умолял» о встрече

Адвокат американского президента Рудольф Джулиани заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы «на коленях умолял» Дональда Трампа о проведении встречи.

«Они (КНДР – прим. ВЗГЛЯД) также говорили, что начнут ядерную войну с нами, что они победят нас в ядерной войне. Мы сказали, что в таких условиях у нас не будет саммита», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Джулиани заявил, что после этого северокорейский лидер якобы «на коленях умолял» американскую сторону не отменять встречу с Трампом. Он добавил, что «именно в такое положение его [Ким Чен Ына] хочется поставить».

Адвокат Трампа отметил, что Северная Корея стремится к денуклеаризации, однако хочет для этого «слишком много времени».

Встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в 09.00 по местному времени (4.00 мск) на острове Сентоса в Сингапуре в отеле «Капелла».

Ким Чен Ын также получил приглашение посетить Россию в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре.