Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».24 комментария
Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село
Полиция Армении перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц, сообщила депутат парламента стран от оппозиционной фракции «Армения» Агнесса Хамоян.
По ее словам, полиция перекрыла ведущую в Киранц дорогу, депутатов не пускают туда без какого-либо обоснования, передает РИА «Новости». Хамоян добавила, что к месту событий прибыл полицейский спецназ.
Ранее в Армении задержали более 30 протестующих против делимитации.