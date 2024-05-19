Из-за закрытия двух КПП на границе Газы застряли почти 700 человек

Ходорковский назвал сроки потери Украиной Харькова и Одессы

Иноагент Ходорковский предсказал потерю Харькова и Одессы и переход к партизанской войне на Украине

Tекст: Денис Тельманов

«К середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И это все лучший сценарий, если ВСУ будут героически сопротивляться, несмотря на безнаджность ситуации», – заявил Ходорковский на конференции в Берлине.

Он добавил что при нынешнем раскладе сил Украина к концу 2024 года потеряет Харьков, а к середине 2025 года – Одессу. Перед тем, как озвучить прогноз, он попросил «своих украинских друзей» «закрыть уши».

В такой ситуации Ходорковский предлагает немецким властям ужесточить санкционный режим против России, усилить пропаганду против российских властей и начать «перевод оборонной промышленности Германии на военные рельсы».

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура подала иск к иноагенту и бизнесмену Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В суде не раскрыли исковые требования надзорного ведомства.