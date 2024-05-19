Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».24 комментария
Из-за закрытия двух КПП на границе Газы застряли почти 700 человек
Почти 700 раненых и нуждающихся в лечении жителей сектора Газа не могут покинуть его, чтобы получить медицинскую помощь за рубежом, в результате приостановки работы КПП «Керем-Шалом» и «Рафах», сообщило управление по работе со средствами массовой информации в анклаве.
Как говорится в сообщении, из-за закрытия КПП «Рафах» и «Керем-Шалом» Израиль не позволил 690 раненым и больным выехать из Газы, также 3 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью не могут въехать в Газу, что усугубляет и без того тяжелый гуманитарный кризис в секторе, передает ТАСС. В ведомстве возложили ответственность за это на еврейское государство, Евросоюз, США и мировое сообщество в целом.
Ранее военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» операции в Рафахе.