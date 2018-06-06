Boeing отменил контракт на поставку самолетов Ирану

Несмотря на заключенный контракт на сумму около 20 млрд долларов, американская корпорация Boeing не будет поставлять Ирану самолеты в связи с решением США выйти из сделки по иранскому атому и возобновить санкции.

Официальный представитель Boeing заявил, что пока самолеты Ирану не поставлялись. «И поскольку мы больше не имеем лицензии на торговлю с Ираном, мы не будем поставлять машины», – приводит его слова ТАСС.

9 мая министр финансов США Стивен Мнучин объявил, что экспортные лицензии, выданные компаниям Boeing и Airbus на поставки авиалайнеров Ирану, будут отозваны. На сворачивание операций с Ираном минфин США отвел производителям самолетов 90 дней.

Между тем Boeing ранее заключил контракты с авиакомпаниями Iran Air и Iran Aseman Airlines на сумму примерно 20 млрд долларов.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций.