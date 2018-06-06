Порошенко заявил о зависимости «победы» над Россией от журналистов

По мнению президента Украины Петра Порошенко, от журналистов в значительной степени зависит приближение «победы» украинского народа над Россией.

«Сегодня, во времена противостояния украинского народа информационной и военной агрессии России, от профессионализма и патриотизма украинских журналистов в значительной степени зависит приближение нашей победы», – написал Порошенко в своем Facebook.

Он поблагодарил каждого, кто доносит «слово правды» до общества.

Между тем, на Украине продолжаются притеснения журналистов и СМИ. Так, от украинских властей уже пострадали РИА «Новости Украина», «Вести-Украина», «Страна.ua», NewsOne и другие СМИ, которые давали оценку событий, отличную от оценки Киева.