Появилась информация о ДТП с преемником Моторолы

Командир батальона «Спарта» самопровозглашенной ДНР, преемник Моторолы Владимир Жога (Воха) якобы попал в ДТП, пишут украинские СМИ со ссылкой на соцсети.

«Воха, командир Спарты, попал в ДТП. Жив», – цитирует «Ведомости Донбасса» пользователя Twitter.

В 2017 году новый командир батальона «Спарта» ополчения Донецкой народной республики Владимир Жога (позывной «Воха»), который стал преемником погибшего Арсена Павлова (Моторолы), заявил, что ДНР намерена вернуть контроль над территорией Донбасса.