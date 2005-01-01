Симоньян посмеялась над попыткой Порошенко учить ее русскому языку

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила на слова президента Украины Петра Порошенко о том, что термин «вождь» в русском языке якобы означает «фюрер».

«Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?» – написала Симоньян в своем Twitter.

Ранее Порошенко в интервью El Pais заявил, что «термин «вождь» в русском языке означает «фюрер», отметив, что глава RT должна знать о такой трактовке значения этого слова.

В марте Симоньян обрадовалась победе Владимира Путина на президентских выборах и назвала его «вождем».