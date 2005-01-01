США потребовали от стран Европы нарастить военную силу против России

Вашингтон давит на своих европейских союзников, вынуждая их увеличивать число батальонов НАТО, кораблей и самолетов для боевых действий на случай возможного нападения со стороны России, пишут СМИ со ссылкой на американских чиновников.

Министр обороны США Джеймс Мэттис будет добиваться согласия на этот счет со стороны остальных членов НАТО в Брюсселе в четверг, когда пройдет встреча министров обороны альянса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре официальных лица и дипломатов США и НАТО.

По этому плану, у НАТО должно быть 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военно-морских кораблей, готовых к развертыванию в течение 30 дней после предупреждения. При этом крайний срок для создания таких сил не называется.

Размер батальонов варьируется в зависимости от страны НАТО – от 600 до 1000 солдат.

Инициативу в США называют «30-30-30-30». Она направлена на противодействие России, а также соответствует стратегии национальной обороны Пентагона за 2018 год, где Москву обвиняют в якобы попытке «разрушить Организацию североатлантического договора».

В воскресенье немецкие СМИ также сообщили, что Североатлантический альянс собирается создать оперативный резерв численностью 30 тыс. человек, который нужен для повышения готовности НАТО в случае «нападения со стороны России».