Кремль объяснил отказ Путина от лимузина проекта «Кортеж» в Австрии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин воспользовался во время визита в Австрию лимузином Mercedes, а не новым автомобилем «Аурус».

«Пока не хватает машин [для использования в разных городах]», – сказал Песков, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что во время визита в Австрию Путин предпочел использовать автомобиль Mercedes.

Новый российский лимузин «Аурус» модели «Сенат» создали в рамках проекта «Кортеж». Впервые его представили во время инаугурации президента 7 мая.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала про тайны, окружающие «Аурус».