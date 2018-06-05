Медведева заявила об отсутствии шансов в спорте у «глупых людей»

Глупые люди или те, кто плохо учился в школе, никогда не добьются успеха в спорте, заявила российская фигуристка Евгения Медведева.

«Все просто: глупые люди или те, кто ужасно учился, никогда не выйдут на высокий уровень в спорте. Важна даже не усидчивость, а простое наличие мозгов», – сказала Медведева в интервью журналу Elle.

При этом девушка отметила, что никогда не получала двоек, была хорошисткой.

Фигуристка рассказала также, что все еще имеет запрет «на занятия фигурным катанием и любые физические нагрузки», однако старается находить лазейки.

«Есть и психологические сложности: когда долго не катаешься, боишься, что разучишься. Я не сдаюсь», – сказала спортсменка.

Касаясь вопроса критики своих выступлений, Медведева отметила, что умеет отделять ценные мнения от придирок.

«На придирки я не реагирую. Критика помогает добиться большего», – сказала она.

Ранее Медведева рассказала о цели смены тренера и отъезда из России.

Напомним, фигуристка прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе. Она переезжает в Канаду в группу канадца Брайана Орсера, при этом продолжит выступать за Россию. Тутберидзе заявляла, что так и не смогла связаться с Медведевой, когда появились слухи о ее уходе к другому тренеру. Медведева объяснила решение уйти от Тутберидзе, признав, что оно было самым тяжелым в ее жизни.