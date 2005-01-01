Матвиенко обрушилась с критикой на пляжи Севастополя

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с критикой состояния пляжей в Севастополе.

«Граждане пишут, сколько, где и каких пляжей находится в полном безобразии. Простите, мусорных бачков нет, мусор не вывозится, развалины какие-то, грязь. Почему? Кто у вас за это отвечает, Дмитрий Владимирович (Овсянников, губернатор Севастополя – прим. ВЗГЛЯД)? Кто не справился с этой задачей? Надо объявить взыскание, надо депремировать, надо предупредить, надо, чтобы каждый нес свой чемодан правильно и красиво», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко на совещании по вопросам развития города.

Она отметила, что для установки мусорных баков и налаживания регулярного вывоза мусора не нужны большие деньги.

«Пляжи – это лицо города, это комфорт граждан. Летний сезон начался, поэтому прошу все проверить и навести идеальный порядок», – сказала глава Совфеда.

Напомним, в мае спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала руководство Волгограда избавиться от «замызганных ларьков» и крупноформатных рекламных щитов к началу чемпионата мира по футболу.