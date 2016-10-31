Матвиенко сказала, что ей не нравится в Волгограде

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала руководство Волгограда избавиться от «замызганных ларьков» и крупноформатных рекламных щитов к началу чемпионата мира по футболу.

«К мэру есть пожелания. Должны быть современные точки торговли, а не эти страшные замызганные ларьки. От всего этого наследия 90-х годов надо избавляться», – сказала Матвиенко на совещании в администрации Волгоградской области, передает РИА «Новости».

По ее словам, крупноформатной рекламы «не должно быть в городе». Спикер Совфеда отметила, что реклама должна быть только на выездных трассах согласно законодательству. «А здесь стоят эти огромные «дуры» со щитами, уродуют облик города, красивого, замечательного города», – добавила Матвиенко.

Также она подчеркнула, что облик города необходимо привести в порядок к началу чемпионата мира по футболу.

Между тем первый электропоезд из международного аэропорта Волгограда прибыл в четверг на главный железнодорожный вокзал Волгограда. Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев на церемонии открытия движения на первой платформе вокзала поздравил гостей и первых пассажиров, прибывших из аэропорта.

«Стояла непростая задача – почти за 1,5 года открыть движение от железнодорожного терминала до воздушной гавани города Волгограда. Решилась эта задача быстро, вовремя. <...> Компания РЖД делает все, чтобы обеспечить комфорт пассажирам», – заявил Альмеев, передает ТАСС.

Благодаря запуску электропоездов от железнодорожного вокзала Волгограда до международного аэропорта время в пути для горожан и гостей региона сократится почти вдвое – с 40 мин на автобусе до 25 мин на электричке. Электропоезд в Волгограде не будет аэроэкспрессом, как, например, в Москве или в Санкт-Петербурге.

«Расписание электричек пока не составлено, однако планируется, что в дни проведения ЧМ-2018, в пиковые нагрузки аэропорта, возможно, [будет] увеличена и частота рейсов электропоездов. Стоит отметить, что поездка на такси из аэропорта до вокзала составляет 400–500 рублей, тогда как на электричке пассажир за те же 25 мин может доехать всего за 40 рублей», – добавил он.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В Волгограде будут сыграны четыре матча группового этапа.

Спикер Совфеда уже не в первый раз устраивает разнос региональным властям. В 2016 году Матвиенко, побывав в Южно-Сахалинске, осталась недовольна неблагоустроенным внешним видом областного центра.