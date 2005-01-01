Поклонская ответила на обвинения представителя Императорского дома

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская назвала неубедительными обвинения в клевете в свой адрес со стороны директора канцелярии главы Российского императорского дома Александра Закатова.

«Наш диалог с представителями организации, именующей себя Российским императорским домом, хорошо показал, что ничего общего у них со святой царской семьей последнего императора России Николая II нет. Именно поэтому молчать и кланяться им здесь никто не будет», – заявил Поклонская в комментарии RT.

Говоря об обвинениях Закатова, депутат заявила, что признает «правоту современников государя Николая II о том, что прирожденное изящество духа, духовная красота и нравственное величие остались в далеком прошлом». «Мастеру закулисных интриг и гипертрофированному нарциссу скажу: не делает чести организации, именующей себя Российским императорским домом, использовать приемы советской власти, массово объявлявшей верующих людей сумасшедшими», – сказала Поклонская.

Она добавила, что обвинение своего оппонента в безумии и сожаление о его душевном состоянии – от отсутствия иных аргументов.

«Ну и, конечно же, про клевету не забыть. Если вы, господин Закатов, считаете, что хоть одно из моих слов является клеветой, милости прошу в суд, поговорим там об исторических перипетиях, а также о том, у кого есть справка от психиатра, а кого, может быть, настойчиво надо и попросить ее представить общественности. Одно могу сказать: неубедительно», – заключила депутат.

3 июня депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала тех, кто восхищается проездом великой княгини Марии Владимировны и князя Георгия Михайловича Романовых по Крымскому мосту, напомнив о роли их предков в истории Революции. Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в ответ заявил, что сожалеет о духовном состоянии депутата.