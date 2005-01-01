Горбачев призвал безотлагательно подготовить встречу Путина и Трампа

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал безотлагательно организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Надо подготовить встречу президентов России и США. То, что у них не было полноценных переговоров, – совершенно ненормально», – подчеркнул Горбачев в приветствии участникам международной конференции, устроенной в его именном фонде по случаю 30-летия исторического визита в Москву 40-го президента США Рональда Рейгана, передает ТАСС.

Сейчас, по мнению Горбачева, необходимо определиться с повесткой дня нового двустороннего саммита, причем «для начала выделить главное». «Сегодня это проблемы обуздания гонки вооружений, стратегической стабильности, подтверждения соглашений о сокращении вооружений (РСМД, СНВ)», – сказал он, добавив, что «здесь нужен сильный импульс от президентов».

Одновременно нужно наладить диалог по всей повестке дня, включая региональные, глобальные проблемы, двусторонние отношения, продолжал бывший советский лидер. «Тут накопились большие завалы, разгребать которые будет очень трудно. Но ведь альтернативы нет! Это должны понять политики, к этому их надо настойчиво призывать», – написал он.

«Считаю, что все мы – организации гражданского общества, эксперты, деятели науки, бизнеса, СМИ – должны стимулировать движение в этом направлении», – указал Горбачев. Он призвал восстанавливать народную дипломатию, расширять контакты, культурные, студенческие обмены – «может быть, не в тех же формах, что 30 лет назад, но обязательно это делать». Экс-президент СССР не согласен с критиками, которые полагают, что это утопия и Россия с Америкой обречены на конфронтацию. «Я отвечаю: нет, не обречены», – подчеркнул Михаил Горбачев.

Конференция была организована по инициативе историков Дэвида Фоглсонга из университета Ратгерса и Виктории Журавлевой из Российского государственного гуманитарного университета. В ней приняли участие видные российские и американские специалисты, включая бывшего посла США в Москве Джека Мэтлока.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении встречи российского и американского лидеров.

Между тем американские политологи выразили мнение, что возможная встреча Путина и Трампа сыграет в пользу Москвы и ничего не даст Вашингтону.