Американские аналитики предсказали еще одну победу Путина

Американские политологи выразили мнение, что возможная встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа сыграет в пользу Москвы и ничего не даст Вашингтону.

Так, по словам бывшего заместителя помощника госсекретаря США Ричарда Каузларича, тот факт, что Белый дом планирует встречу с российским лидером, работает исключительно на руку президенту России.

«Путин уже выиграл. Он возмущался по поводу того, что не смог установить отношения с Трампом. То, что вариант этой встречи рассматривается, дает Путину все, а США – ничего», – заявил Казларич в комментарии Business Insider.

В свою очередь бывший советник Барака Обамы по вопросам нацбезопасности Эдвард Прайс заявил, что в случае встречи Трампу «предстоит укрепить подорванное его правлением понятие о том, что США не будут закрывать глаза на злостное влияние Москвы по всему миру».

По его словам, Трампу нужно будет послать «сильный сигнал», что Москва должна изменить курс, связанный с Украиной, Сирией и ее «вмешательством в выборы в США». «Что-нибудь меньшее будет воспринято Путиным как зеленый свет», – заявил Прайс.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении встречи российского и американского лидеров.