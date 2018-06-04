Финансовые затраты британской полиции в связи с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери Сергея и Юлии Скрипалей в английском Солсбери составили 10 млн долларов, сообщили СМИ.

Комиссар полиции по борьбе с преступностью в графстве Уилтшир Ангус Макферсон сообщил, что в расследовании инцидента были задействованы представители 40 других британских структур, при этом дальнейшее расследование потребует новых финансовых расходов, передает ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

Напомним, после отравления в марте в Солсбери Скрипалей Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в этом Россию, закрыв глаза на любые доводы Москвы и на тот факт, что у других стран была возможность производства «Новичка».

В середине мая Сергея Скрипаля выписали из больницы в Британии, Юлия пошла на поправку еще раньше. Сейчас их скрывают.