Киев назвал своих силовиков «дипломатическим аргументом»

Командующий операцией объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Сергей Наев в ходе встречи с послом Франции на Украине Изабель Дюмон заявил, что объединенные силы станут мощным политико-дипломатическим аргументом для «отпора» России.

«В конце встречи генерал-лейтенант Сергей Наев заверил (...) Дюмон, что объединенные силы полностью выполнят определенные военно-политическим руководством нашего государства задачи и станут мощным аргументом политико-дипломатического решения вопроса отпора российскому агрессору», – сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Наев также поблагодарил Дюмон за «поддержку и солидарность» с народом Украины в «борьбе с российским агрессором».

В марте на смену «антитеррористической операции» пришла Операция объединенных сил на территории Донбасса. Ее командующим был назначен Сергей Наев.