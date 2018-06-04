Названа причина падения самолета в Волгоградской области

Самолет СП-30 потерпел крушение в Калачевском районе Волгоградской области, зацепившись за деревья, заявил глава района Петр Харитоненко.

«Работы он осуществлял по обработке полей на фермера Риля Александра Адамовича. Несчастный случай, зацепился за верхушку деревьев и упал. Легкомоторный планер его (пилота) придавил, к сожалению, случай смертельный, сейчас выясняется личность погибшего. Знаем, что принадлежит самолет компании «Спектр», которая обрабатывает поля», – передает ТАСС слова Харитоненко.

По его данным, погибший является официальным летчиком компании, «без разрешительных документов никто его не допустил бы до полей».

«Это произошло в 7.20 (по местному времени), проводим проверку, следователи уже выехали, СП-30 в Калачевском районе, один пилот погиб», – рассказали в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК.

Как сообщили в региональном УМВД, крушение произошло примерно в 6.20 мск в Калачевском районе около поселка Заря. Погиб пилот 1976 года рождения.

Напомним, 27 мая во Фроловском районе Волгоградской области разбился легкомоторный самолет, проводивший орошение полей.