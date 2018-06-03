Под Кемерово девочка погибла в старом холодильнике

В кемеровском городе Белово найдено тело 7-летней девочки, пропавшей 29 мая; предположительно, она сама залезла в старый холодильник, который стоял на улице, но не смогла оттуда вылезти, сообщает региональное управление СК России.

В понедельник девочка ушла гулять в микрорайоне города «Чертинский» и пропала без вести. Около 18.00 отец обнаружил, что ребенка нет. Он предпринял попытки самостоятельных поисков, однако они ни к чему не привели. После этого он обратился в правоохранительные органы. В поисках принимали участие следователи, криминалисты, сотрудники полиции, сотрудники МЧС и волонтеры, сообщается на сайте СУ СК.

2 июня девочку нашли – ее тело обнаружено в старом холодильнике, который стоял на улице.

«Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. В настоящее время проведена процедура опознания, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти потерпевшей», – сообщают следователи.

По предварительной версии, девочка играла и залезла в холодильник, однако не смогла сама открыть дверь. Тем не менее, следствие отрабатывает и другие возможные версии произошедшего.

Дело возбуждено по статье «убийство малолетнего» .