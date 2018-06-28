Генпрокуратура раскритиковала Росприроднадзор и Роспотребнадзор

Генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал работу Росприроднадзора, Роспотребнадзора и правоохранителей по борьбе с нарушениями при обороте отходов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На профильном совещании в Иркутске Чайка заявил, что Росприроднадзором «должным образом не обеспечивается проведение экологической экспертизы, лицензирование предприятий, не контролируется своевременность перечисления в бюджетную систему платежей за негативное воздействие на природную среду, не взыскивается причиненный экологический вред», передает РИА «Новости».

По словам генпрокурора, Роспотребнадзор недостаточно осуществляет социально-гигиенический мониторинг и нормирование на предприятиях и полигонах ТБО, а виновные незаконно освобождаются от административной ответственности.



«Нуждается в улучшении работа оперативных и следственных органов в рассматриваемой сфере», – заявил Чайка.



Он отметил, что, оперативно-розыскная деятельность по делам о незаконным обороте отходов не проводится. За два с половиной года были реализованы лишь 11 дел оперативного учета. Всего за это время проводилось расследование 154 уголовных дел, из которых лишь 40 дошли до суда. При этом в половине регионов дела этой категории вообще не возбуждались, хотя в каждом из них прокуроры выявили более 1 тыс. нарушений.



«Несмотря на системные упущения в сфере оборота отходов, недостаточное нормативное регулирование, отсутствие надлежащего экологического надзора прокурорами республик Карелия, Мордовия, Архангельской и Тамбовской областей не дается оценка нарушениям в деятельности региональных органов власти и контролирующих ведомств», – сказал Чайка.



Напомним, в ноябре 2016 года президент Владимир Путин во время заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил, что нужно создать экономические стимулы для вовлечения отходов в производственный оборот и добиться того, «чтобы перерабатывать отходы было выгоднее, чем сжигать, закапывать или просто сваливать».