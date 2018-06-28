Радиоэлектронную разведку Канады возглавила специалист по России

Специалист по России Шелли Брюс возглавила Центр безопасности коммуникаций Канады, сообщает пресс-служба канадского премьера Джастина Трюдо.

Центр безопасности коммуникаций (CSE) отвечает за внешнюю радиоэлектронную разведку, передает РИА «Новости».

Прежде Брюс была замглавы CSE. В центре она работает с 1989 года.

Брюс – бакалавр и магистр по направлениям «русистика» и «славянский язык и литература».