Косовские власти захотели унизить Сербию

Приштина запретила главе минобороны Сербии Александру Вулину посетить Косово и Метохию, сообщила канцелярия по Косово и Метохии при сербском кабмине.

Белград назвал такое решение «скандальным» и заявил, что оно было принято «в координации Приштины и Европейской службы иностранных дел с целью унизить Сербию», передает ТАСС.

Сербская сторона соблюдала все необходимые процедуры при организации визита, так что отказ Вулину во въезде стал нарушением соглашения Белграда и Приштины, гарантом которого является ЕС.

Ряд аналитиков заявил, что Приштина решила испортить сербам их главный праздник Видовдан, который страна отмечает в пятницу.