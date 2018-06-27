Трамп восторженно отозвался об организации ЧМ-2018 в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия проделывает фантастическую работу в рамках чемпионата мира по футболу.

«По-моему, [Россия] делает фантастическую работу в рамках чемпионата мира... Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за турниром. И они действительно проделали фантастическую работу», – сказал Трамп журналистам в Белом доме перед переговорами с португальским коллегой Марселу Ребелу де Соузой, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, в среду были согласованы время и место встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.