Главу владимирской Росгвардии заподозрили в получении взятки

Уголовное дело о получении взятки завели на начальника управления Росгвардии по Владимирской области Алфию Мокшину, сообщает региональное СУ СК.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, по версии следствия полковник полиции Мокшина, «используя свой должностной статус, потребовала с подчиненных взятки за непривлечение их к дисциплинарной ответственности».

В мае начальник управления ведомства «через посредника получила от нескольких руководителей территориальных подразделений Росгвардии региона требуемые суммы денег».

Отмечается, что подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.