Названы богатейшие семьи мира

Состояние 25 самых богатых семей мира в совокупности составляет более триллиона долларов, свидетельствует рейтинг агентства Bloomberg.

Богатейшей семьей мира признана семья Уолтон, владеющая крупнейшей сетью магазинов Walmart, их состояние оценивается в 151 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на рейтинг американского агентства Bloomberg.

На втором месте дети основателя корпорации Koch Industries Фреда Коха Чарльз и Дэвид, которые вместе обладают состоянием в почти 99 млрд долларов.

Далее – потомки Фрэнка Марса, основателя компании «Марс», которые владеют 88 млрд долларов.

На четвертом месте расположились несколько семей, которые владеют крупнейшим в мире производителем пива Anheuser-Busch InBev и обладают состоянием в 54 млрд долларов.

Следующую строчку занимают наследники основателя дома моды Hermеs, их состояние оценивается более чем в 49 млрд долларов.

Отмечается, что в рейтинг попали семьи, где наследство хотя бы раз передавалось от поколения к поколению.