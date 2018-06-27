Полиция отреагировала на заявление москвички о нападении водителя такси Uber

Полиция Москвы установила личность водителя такси, которого 29-летняя пассажирка обвинила в изнасиловании.

«В полицию обратилась девушка 1989 года рождения, которая заявила о том, что водитель такси пытался ее изнасиловать. Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия, в результате которых таксист был установлен», – сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что материалы дела уже находятся в Следственном комитете.

Ранее московская журналистка Анна Брэйн заявила в соцсетях, что ее избил и пытался изнасиловать водитель такси Uber.