Для поиска пропавшей девочки в Дагестане перекрыли русла двух рек

В Дагестане спасатели перекрыли русла рек Аварское Койсу и Кара Койсу в ходе поисков пропавшей девочки.

В рамках поисковой операции были перекрыты три плотины, «чтобы вода в реках спала», передает ТАСС сообщение пресс-службы администрации Гергебильского района Дагестана.

Тем временем найдено тело второй из трех пропавших девочек, передает РИА «Новости».

Напомним, следователи начали проверку после пропажи трех девочек из дагестанского села в воскресенье. Тело одной из них было обнаружено в понедельник.

В поисках задействованы более 800 человек, в том числе полиция, спасатели и местные жители.