СК начал проверку после исчезновения трех девочек в Дагестане

Следственный комитет проводит доследственную проверку после пропажи в Гергебильском районе Дагестана трех девочек, тело одной из которых уже нашли в реке, сообщил старший помощник главы управления СК по республике Расул Темирбеков.

Более 800 человек, в том числе полиция, спасатели и местные жители, с воскресенья ищут трех пропавших детей в Гергебильском районе Дагестана.

Поиски дали первые результаты в понедельник утром – тело семилетней девочки нашли в реке, поиски двух других продолжаются, передает РИА «Новости».