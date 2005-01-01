Telegram-канал: Месси потребовал от казанских властей нарисовать своей портрет

Аргентинский футболист Лионель Месси якобы выставил казанским властям условие, чтобы на стене рядом с гостиницей, в которую поселили спортсмена, нарисовали его граффити-портрет. Сейчас из его окна видно изображение главного конкурента в борьбе за «Золотой мяч» - Криштиану Роналду. Вопрос решается на уровне мэра Казани, сообщает источник.

Месси предложил нарисовать его портрет после заселения в казанскую гостиницу «Рамада». Рядом с ней ранее был сделан большой граффити-портрет португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает Telegram-канал Inkazan.

«Видимо, аргентинцу показалось унизительным лицезреть масштабное изображение этого слащавого португальца. Ситуацию разруливает лично мэр Казани Ильсур Метшин. Сейчас он находится в «Рамаде». Вроде уже появилось соломоново решение нарисовать Месси рядом с Роналду», – сообщают авторы канала.

На чемпионат мира в Казани для гостевых команд лицензированы лишь два отеля: «Рамада» и «Мираж», причем последний забронировала команда сборной Франции, с которой аргентинские футболисты сыграют в 1/8 финала чемпионата мира 30 июня.

Граффити с Роналду во дворе «Рамады» сделали еще в 2017 году перед Кубком конфедераций.