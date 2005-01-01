Умер знаменитый математик Владимир Успенский

Математик, заслуженный профессор Владимир Успенский ушел из жизни, ему было 87 лет, сообщили в пресс-службе МГУ им. Ломоносова.

«Владимир Андреевич скончался, сегодня узнали», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.



Владимир Успенский – советский и российский математик, публицист, популяризатор науки.

В 1952 году окончил механико-математический факультет МГУ, ученик Андрея Колмогорова. Работал завкафедрой математической логики и теории алгоритмов механико-математического факультета МГУ в 1995-2018 годах. Автор свыше 100 научных работ.