Украина провела учения возле границ с Крымом

Военнослужащие военно-морских сил ВС Украины (ВМС ВСУ) и артиллерийские части провели учения на территории Херсонской области вблизи Крыма, сообщили в пресс-центре украинских ВМС.

По сообщению пресс-службы, в ходе учений артиллеристы провели «тренировку с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника».

«Особое внимание сосредоточили на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью», – передает ТАСС сообщение ВМС Украины.

Ранее украинские военные моряки выступали с хвастливыми угрозами в адрес России. В частности, они рассказывали о применении тактик, которые, как сообщала газета ВЗГЛЯД, устарели сто лет назад.

После этого в Черном море прошли учения самолетов морской авиации ЧФ России, которые можно считать наглядным ответом на браваду украинской стороны.

Напомним, 7 июня на Украине похвастались «перехватом» транспортным самолетом российского военного корабля.