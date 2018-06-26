Рудковская едва не подралась с подругой на матче Франция – Дания

Продюсер Яна Рудковская призналась, что на футбольном матче между сборными Франции и Дании едва не подралась с подругой из-за того, что они болели за разные команды.

«На матче Франция – Дания нет такого жаркого футбола как ожидалось ... Был риск нам снова поссорится. Ната болела за Францию, а я за Данию, чуть не подрались, но так как себя не проявила ни одна, ни другая команд , а моя шапочка произвела фурор на трибунах, мы мирно заканчиваем смотреть игру и дружим дальше», – написала продюсер Яна Рудковская на своей странице в Instagram.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 26 Июн 2018 в 8:44 PDT

Подписчицы не упустили случая подколоть Рудковскую:

«Такие шапочки у всего стадиона были. Яна не пытайся быть «эксклюзивной», это не твой конек», – написала albicoccoteam.

Ранее сообщалось, что в игре между сборными Франции и Дании впервые на ЧМ – 2018 не было забито ни одного гола.