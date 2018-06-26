Украинцы признали неправильным путь развития страны

Три четверти украинцев (76%) считают неправильным направление, в котором идет страна, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».

13% опрошенных считают правильным это направление, а 11% респондентов затруднились ответить на вопрос, сообщают «Вести-Украина».

Об ухудшении экономического положения за последние полгода говорят почти 60% украинцев, 30% не почувствовали изменений, только 8% заявили, что стали жить лучше.

Главной государственной проблемой жители страны по-прежнему называют войну в Донбассе (78%). Взяточничество и коррупцию назвали 55% респондентов, безработицу – 29%.

При этом более благосклонно к властям относятся жители центральных и западных регионов.

Опрос проводился 14-24 июня 2018 года среди 2,5 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше.

В мае 2018 года о том, что страна движется в неправильном направлении, говорили 75,3% жителей Украины, в апреле – 75%.