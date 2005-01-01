Белоруссия нашла новый способ зарабатывать на дружбе с Россией

Санкции против России и ответное эмбарго Москвы позволили Белоруссии стать крупным экспортером сжиженных углеводородных газов (СУГ), пишут западные СМИ.

Минск лавирует между интересами Москвы и европейских стран, извлекая из этого дополнительную прибыль в качестве торгового посредника и «черного хода» в единое таможенное пространство бывших советских республик, пишет Reuters.

Отмечается, что в мае Россия рекордно увеличила железнодорожный экспорт СУГ в Белоруссию, оттеснившую с первого места в этой сфере Польшу, которая ранее была основным получателем сжиженных углеводородных газов. За ростом поставок стоит не резкое увеличение спроса на газ в республике, а выгода от его реэкспорта за пределы ЕАЭС, отмечает портал.

Пропан и бутан используются в качестве автогазового топлива, которое популярно в Польше и на Украине, а также коммунально-бытовом сегменте и нефтехимии (как сырье для производства полимерной продукции).

Россия ранее регулярно подозревала Минск в серых схемах реэкспорта углеводородов, напоминает Reuters. Но поставка российского СУГ стала еще одним способом пополнить белорусскую казну за счет дружбы с Москвой, отмечает портал.

Так, среднемесячный экспорт СУГ из России в Белоруссию в 2015 и 2016 годах составлял лишь около 20 тыс. тонн, тогда как в январе – мае 2018 года этот показатель достиг уже 79 тыс. тонн в месяц. Эти объемы в дальнейшем реэкспортируются через белорусские газонаполнительные станции (ГНС) на Украину, в Польшу и другие страны Восточной Европы.

Российские производители СУГ начали использовать реэкспортную схему через Белоруссию со второй половины 2017 года – после введения Федеральной службой технического и экспортного контроля дополнительной процедуры получения спецразрешений на прямые поставки СУГ из России на Украину. Спецразрешение на это есть только у одного крупного производителя – Роснефти. Другие предпочли поставки через белорусские газонаполнительные станции (ГНС). Регистрируя в Белоруссии компании, российским фирмам удается обходить санкции.

Реэкспорт российского СУГ не вредит и поставкам газа белорусского производства в соседние страны, пишет Reuters со ссылкой на других участников рынка.

Для реэкспорта СУГ из России в Белоруссии начали создаваться в том числе новые газонаполнительные станции – в частности, «ГазЭнерджиХим» запустил в Могилеве новую ГНС с мощностью резервуарного парка 2 тыс. кубометров.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что белорусский маршрут экспорта российского газа в Европу приобретает большее значение.