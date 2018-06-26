Россия собралась инициировать создание международной группировки спутников

Страны БРИКС начнут переговоры по вопросу создания совместной группировки спутников дистанционного зондирования Земли, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Медведев сообщил, что подписал распоряжение о проведении переговоров по заключению соглашения о «сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС», передает ТАСС.

В переговорах участвуют Бразильское космическое агентство, государственная корпорация «Роскосмос», Индийская организация космических исследований, Китайская национальная космическая администрация и Южно-Африканское национальное космическое агентство.

Напомним, в ноябре 2016 года руководители космических агентств стран БРИКС договорились создать совместную группировку дистанционного зондирования Земли.