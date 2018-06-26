Президент Македонии отказался подписывать соглашение о переименовании страны

Македонский лидер Герге Иванов отказался подписывать соглашение с Грецией об изменении названия государства.

Иванов заявил, что у него нет полномочий подписывать это соглашение, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, на минувшей неделе парламент Македонии большинством голосов поддержал договор с Грецией о переименовании страны.

До этого главы МИД Греции и Македонии подписали соглашение о новом конституционном названии страны – Республика Северная Македония.