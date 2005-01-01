Улицкая ответила оппонентам по поводу «отсталой России»

Писательница Людмила Улицкая призналась, что не ожидала «такой бурной реакции», добавив, что отставание России зафиксировано со времен Петра Первого.

Российская писательница Людмила Улицкая была удивлена «агрессивной общественной реакцией» на ее интервью.

По ее мнению, в ходе интервью она не сделала «никаких открытий». Улицкая объяснила, в каких именно сферах Россия отстает.

«Со времен Петра Первого известно, что отставание существует: у нас крепостное право отменили, когда в Лондоне метро пустили. Отставание – это наша беда, а не вина. К сожалению, в науке, в технологиях, в медицине отставание огромное», – рассказала писательница РБК.

По словам Улицкой, в российском обществе очень высок уровень агрессии. Она уточнила, что это опасно и для самого агрессора, и для всего общества.

«Уровень агрессии сегодня в нашем обществе очень высок – есть несколько телевизионных передач, которые демонстрируют именно высокий уровень социальной агрессии и нежелание обсуждать миролюбиво и осмысленно что бы то ни было. Повышение культурного уровня никому не мешает, именно высокий культурный уровень обеспечивает возможность диалога», – заявила Улицкая.

На ваш взгляд Писательница Людмила Улицкая заявила о «сильном цивилизационном отставании» России от Европы. Что вы думаете по этому поводу? Да, Россия сильно отстает

Россия отстает, но незначительно

Россия ни в чем не отстает от Европы

Россия опережает Европу



Ранее российская писательница Людмила Улицкая в интервью каналу «112 Украина» заявила, что Россия «становится «мировой провинцией», которая якобы отстала от Европы на 150 лет.

Напомним, на слова Улицкой жестко отреагировали публицист Эдуард Лимонов, писатель Захар Прилепин и Александр Шолохов.

Они аргументированно объяснили, почему Улицкая заблуждается, говоря об отсталости России от Европы.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала высказывание Улицкой.